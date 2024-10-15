Переехавший в США российский блогер пожаловался на местные банки

Блогер Мэддисон рассказал, что в США у него заблокировали банковскую карту

Популярный российский блогер и стример Илья Мэддисон (настоящая фамилия — Давыдов), переехавший в США, пожаловался на ограничения при попытке снять деньги с карты или совершить ей оплату. Об этой особенности местной банковской системы он рассказал в трансляции, запись которой доступна на YouTube.

По словам блогера, он заказал онлайн мебель, сумма составила около трех с половиной тысяч долларов (336 тысяч рублей по текущему курсу). Однако когда блогер оплатил покупку, его банковскую карту без какого-либо предупреждения заблокировали.

«Я звоню в банк, мне говорят: "Ваша карта заблокирована, большой перевод, о таких переводах надо предупреждать заранее, за два дня"», — заявил Давыдов. В банке блогеру сообщили, что карту нужно будет перевыпустить.

Мэддисон также отметил, что в Америке невозможно снять в банкомате больше тысячи долларов, какая бы карта ни была у владельца.

Давыдов рассказал о переезде в США в середине сентября. Блогер раскрыл, что переехать в Америку ему помог адвокат. Он объяснил свое решение тем, что давно мечтал пожить в этой стране.

В октябре 2022 года Мэддисон подтвердил сообщения о своем отъезде из России. Блогер добавил, что решение об эмиграции было непростым, и уточнил, что «отговаривал себя до последнего, но не нашел аргументов». Спустя некоторое время он вернулся в Россию.