Пилот заперся в кабине, не пустил туда коллегу и подверг опасности пассажиров самолета

Пилот SriLankan Airlines заперся в кабине и не пустил коллегу во время полета

Командир воздушного судна (КВС) заперся в кабине и не пустил туда второго пилота во время рейса SriLankan Airlines. Об этом пишет портал Simple Flying.

Уточняется, что инцидент произошел на борту самолета, летевшего из Сиднея, Австралия, в Коломбо, Шри-Ланка. Во время полета девушка-второй пилот отлучилась в туалет, но вернуться на рабочее место не смогла, так как КВС запер дверь кабины изнутри из-за произошедших ранее между коллегами разногласий. Как сообщает издание, этим действием он нарушил протокол и подверг опасности пассажиров.

В итоге члены экипажа по внутренней связи уговорили КВС открыть дверь и позволить девушке войти. Борт благополучно приземлился в точке назначения. После рейса второй пилот подала официальную жалобу, и ее коллегу отстранили от полетов. Перевозчик начал расследование произошедшего.

Ранее КВС смог в одиночку посадить самолет, столкнувшийся со стаей птиц, после того, как его коллега, второй пилот, упал в обморок. Инцидент произошел на борту KLM Royal Dutch Airlines.