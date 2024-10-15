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17:16, 15 октября 2024Путешествия

Пилот заперся в кабине, не пустил туда коллегу и подверг опасности пассажиров самолета

Пилот SriLankan Airlines заперся в кабине и не пустил коллегу во время полета

Фото: Freepik

Командир воздушного судна (КВС) заперся в кабине и не пустил туда второго пилота во время рейса SriLankan Airlines. Об этом пишет портал Simple Flying.

Уточняется, что инцидент произошел на борту самолета, летевшего из Сиднея, Австралия, в Коломбо, Шри-Ланка. Во время полета девушка-второй пилот отлучилась в туалет, но вернуться на рабочее место не смогла, так как КВС запер дверь кабины изнутри из-за произошедших ранее между коллегами разногласий. Как сообщает издание, этим действием он нарушил протокол и подверг опасности пассажиров.

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В итоге члены экипажа по внутренней связи уговорили КВС открыть дверь и позволить девушке войти. Борт благополучно приземлился в точке назначения. После рейса второй пилот подала официальную жалобу, и ее коллегу отстранили от полетов. Перевозчик начал расследование произошедшего.

Ранее КВС смог в одиночку посадить самолет, столкнувшийся со стаей птиц, после того, как его коллега, второй пилот, упал в обморок. Инцидент произошел на борту KLM Royal Dutch Airlines.

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      Алина Черненко
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