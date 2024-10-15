Пленный боец ВСУ рассказал про обучение украинских военных на ПТРК без ракет

Пленный солдат Хотенко: новобранцев ВСУ обучают на операторов ПТРК без ракет

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) новобранцев обучают на операторов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) без ракет. Об этом рассказал украинский пленный боец Евгений Хотенко, передает РИА Новости.

Военнопленный уточнил, что его подразделение должно было использовать переданный Западом Киеву ПТРК «Милан». Однако из-за отсутствия ракет для него в процессе обучения солдаты ВСУ просто посмотрели, как работает техника.

Хотенко добавил, что не считает подразделение ВСУ, в котором он служил, боеспособным. По словам военнопленного, в его составе были только возрастные солдаты старше 40 лет.

Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов рассказал об украинском бойце, добровольно сдавшемся в плен. Он сообщил, что бывший солдат ВСУ хочет получить гражданство РФ и начать служить в «Ахмате».