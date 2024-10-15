Полиция нашла в огороде российского садовода 49 кустов конопли

В Серпухове задержали мужчину, вырастившего в огороде 49 кустов конопли

В Подмосковье российские полицейские задержали ранее судимого 46-летнего садовода-любителя, подозреваемого в незаконном производстве наркотических средств. Об этом во вторник, 15 октября, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

Силовики получили оперативную информацию о местонахождении делянки в городе Серпухове. В ходе внезапного визита они обнаружили во дворе дома 49 кустов конопли, произраставших в огороде местного жителя. При обыске у него нашли еще 300 граммов готовой марихуаны. Мужчина признался, что выращивал наркотики для собственного употребления.

В отношении него возбудили уголовное дело, на время расследования которого избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

20 сентября сообщалось, что в Южноуральске задержан местный житель, который организовал подпольную нарколабораторию в садовом домике своей бабушки.