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16:13, 15 октября 2024Силовые структуры

Полиция нашла в огороде российского садовода 49 кустов конопли

В Серпухове задержали мужчину, вырастившего в огороде 49 кустов конопли

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Подмосковье российские полицейские задержали ранее судимого 46-летнего садовода-любителя, подозреваемого в незаконном производстве наркотических средств. Об этом во вторник, 15 октября, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

Силовики получили оперативную информацию о местонахождении делянки в городе Серпухове. В ходе внезапного визита они обнаружили во дворе дома 49 кустов конопли, произраставших в огороде местного жителя. При обыске у него нашли еще 300 граммов готовой марихуаны. Мужчина признался, что выращивал наркотики для собственного употребления.

В отношении него возбудили уголовное дело, на время расследования которого избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

20 сентября сообщалось, что в Южноуральске задержан местный житель, который организовал подпольную нарколабораторию в садовом домике своей бабушки.

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      Владимир Седов
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