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17:02, 15 октября 2024Силовые структуры

Помогавшего украинской артиллерии наводчика отправили в колонию

В ЛНР помогавшему украинской артиллерии наводчику дали 23 года колонии

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Луганской народной республике (ЛНР) к 23 годам колонии строгого режима приговорили мужчину, наводившего украинскую артиллерию на российские объекты. Об этом во вторник, 15 октября, в своем Telegrma-канале сообщил следственный комитет России (СКР).

Как установил суд, завербованный наводчик с марта по июнь 2022 года встречался с украинскими военными и передавал им данные об объектах жилого фонда, местонахождении российских военнослужащих, мирных граждан и мест выдачи гуманитарной помощи. При помощи наводчика украинская артиллерия нанесла удары по спорткомплексам «Ледовый дворец» и гостинице «Мир» в Северодонецке.

Благодаря ряду оперативно-розыскных мероприятий личность и местонахождение наводчика удалось установить. Осужденный свою вину в инкриминируемых преступлениях признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.

7 октября в Приморском крае Второй Восточный окружной военный суд приговорил 13 участников преступного сообщества, которые готовили диверсию на авиабазе ВКС России в регионе.

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