Готовивших диверсию на авиабазе ВКС России приговорили к лишению свободы до 23 лет

В Приморском крае суд приговорил готовивших диверсию на авиабазе ВКС РФ

В Приморском крае Второй Восточный окружной военный суд приговорил 13 участников преступного сообщества, которые готовили диверсию на авиабазе ВКС России в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

Участниками группировки оказались 11 россиян и двое граждан стран из Центральной Азии. Четверым из них суд назначил от 19 до 23 лет колонии строгого режима, восьмерых приговорили к срокам от 8,5 года до 16 лет колонии строгого режима, а одного, который считается пособником, приговорили к 4 годам колонии строгого режима. Мужчин признали виновными по статям 30, 205 («Приготовление к террористическому акту») и 281 («Диверсия») УК РФ.

По версии следствия, через социальные сети осужденных завербовали представители украинских спецслужб. Они были причастны к поджогам объектов инфраструктуры в Московской области и Красноярском крае, а также готовили диверсию на авиабазе ВКС России в Приморском крае. За преступления фигуранты получали от 15 до 100 тысяч рублей.

24 сентября ФСБ задержала 23-летнего жителя Биробиджана, который собирал для Службы безопасности Украины (СБУ) информацию об объектах Министерства обороны России и собирался поджечь пункт отбора контрактников.