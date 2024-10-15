Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:57, 15 октября 2024Интернет и СМИ

Популярная тиктокерша описала свою жизнь словами «без денег и карьеры»

Тиктокерша Диана Астер заявила, что живет на деньги от продажи машины

Кадр: страница «Енина Аня» во «ВКонтакте»

Популярная российская TikTok-блогерша Диана Астер (настоящая фамилия — Дмитриева) рассказала о проблемах с деньгами. В этом она призналась на подкасте «Девчата», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Астер сообщила, что раньше зарабатывала через рекламные агентства. Однако недавно она перешла в музыкальное объединение Black Star, где начала создавать музыку. По словам тиктокерши, творчество не приносит ей доход. Кроме того, как заявила Дмитриева, лейбл не дает ей возможности продавать рекламу.

«Я сейчас и без денег, и без карьеры», — описала она свою жизнь. Блогерша добавила, что сейчас живет на деньги от продажи машины. Астер отказалась называть точную сумму, при этом отметив, что средств осталось немного.

Ранее Астер объяснила, почему она не хочет уезжать из России. Блогерша отметила, что опыт эмиграции других тиктокеров показался ей не очень удачным.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Борис Джонсон раскрыл данное Путину обещание

      Брат бывшего мэра российского города открыл стрельбу по полицейским

      Мосбиржа запустит торги платиной и палладием

      Россияне охладели к секонд-хенду

      На Украине сообщили об уничтожении почти 90 процентов энергогенерации страны

      Пытавшийся вывезти из России зубы кашалота китаец предстанет перед судом

      Квартира в российском городе загорелась из-за пола с подогревом

      Производитель зефира «Жизель» подаст в суд из-за информации об отравлениях

      Мостового выписали из больницы после операции

      Власти показали фото разбросанных в российском регионе украинских мин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше