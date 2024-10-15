Популярная тиктокерша описала свою жизнь словами «без денег и карьеры»

Тиктокерша Диана Астер заявила, что живет на деньги от продажи машины

Популярная российская TikTok-блогерша Диана Астер (настоящая фамилия — Дмитриева) рассказала о проблемах с деньгами. В этом она призналась на подкасте «Девчата», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Астер сообщила, что раньше зарабатывала через рекламные агентства. Однако недавно она перешла в музыкальное объединение Black Star, где начала создавать музыку. По словам тиктокерши, творчество не приносит ей доход. Кроме того, как заявила Дмитриева, лейбл не дает ей возможности продавать рекламу.

«Я сейчас и без денег, и без карьеры», — описала она свою жизнь. Блогерша добавила, что сейчас живет на деньги от продажи машины. Астер отказалась называть точную сумму, при этом отметив, что средств осталось немного.

Ранее Астер объяснила, почему она не хочет уезжать из России. Блогерша отметила, что опыт эмиграции других тиктокеров показался ей не очень удачным.