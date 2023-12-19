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19:35, 19 декабря 2023Интернет и СМИ

Отказавшаяся уезжать из России блогерша объяснила свое решение

Блогерша Диана Астер заявила, что не хочет уезжать из России

Кадр: Ksenia Hoffman / YouTube

Популярная российская TikTok-блогерша Диана Астер (настоящая фамилия — Дмитриева) заявила, что ушла из объединения тиктокеров Dream Team House, потому что, в отличие от других его участников, не хотела уезжать из России. Об этом она рассказала в интервью блогерше Ксении Хоффман, доступном на YouTube.

Астер напомнила, что тиктокеры из объединения решили уехать из России в марте 2022 года. Она объяснила, что не поддержала это решение и отказалась от эмиграции. «Я не хочу уезжать из России. Я хочу развиваться здесь, я еще здесь на таком уровне, что мне еще работать и работать (...) Я пыталась объяснить, что здесь классно», — высказалась тиктокерша.

Блогерша добавила, что от переезда ее также останавливал опыт других эмигрантов. По словам Астер, у них все складывалось не очень удачно.

Ранее другая тиктокерша из объединения Dream Team House Аня Покров объяснила, почему она вернулась в Россию из США. Она заявила, что в чужой стране ей было эмоционально тяжело жить и работать.

Блогеры из команды Dream Team House покинули Россию, после того как TikTok остановил работу на территории страны. Сначала инфлюэнсеры направились в Казахстан, после этого — в США.

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      Мария Большакова
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