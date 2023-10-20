Популярная блогерша объяснила возвращение в Россию из США

Российская блогерша Аня Покров призналась, что ей сложно было жить в США

Популярная российская TikTok-блогерша Аня Покров объяснила, почему решила вернуться в Россию из США. В интервью для YouTube-канала YesNoYes она призналась, что ей было сложно жить в чужой стране.

«Я прям чувствовала, когда находилась там (в США — прим. «Ленты.ру»), что эмоционально мне очень тяжело. Это не потому что я не верила в свои силы, не потому что меня не принял американский шоу-бизнес, а просто я как-будто отказалась от своей мечты», — объяснила Покров решение вернуться на родину.

Блогерша отметила, что в России у нее есть семья, близкие люди, квартира, работа. «Я в один момент села и подумала: "Я вообще почему сейчас нахожусь на другом конце Земли? Что я здесь делаю? Что я здесь забыла?"» — вспомнила она.

Ранее Аня Покров сравнила Лос-Анджелес с российским Сочи. «Честно, для меня просто Лос-Анджелес — это какая-то деревня. Это хуже Сочи. Потому что там делать нечего», — заявила тиктокерша, которая жила в этом городе вместе с другими блогерами.

Покров и другие TikTok-блогеры из команды Dream Team House уехали из России после того, как сервис приостановил работу на территории страны в марте 2022 года. Они переехали в Казахстан, а затем — в США. Позднее Покров вернулась в Россию.