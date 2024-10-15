Популярные лекарства оказались возможной причиной проблем с потенцией

Одной из возможных причин проблем с потенцией может быть прием некоторых популярных лекарств, отпускаемых без рецепта, предупредил врач общей практики Дональд Гранд. Его слова приводит издание Daily Mail.

«Многие люди не осознают, что эректильная дисфункция может быть побочным эффектом нестероидных противовоспалительных препаратов, включая аспирин и ибупрофен», — предупредил Гранд. Препараты этой категории могут ухудшать циркуляцию крови, в том числе ее приток к половому члену, что и приводит к проблемам с эрекцией, объяснил он.

В подтверждение своих слов врач сослался на проведенное в 2011 году исследование, которое выявило, что риск эректильной дисфункции на 20 процентов выше у мужчин, регулярно принимающих аспирин.

Специалист отметил, что в зрелом возрасте люди могут принимать аспирин, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако этот препарат имеет широкий спектр применения, в том числе его используют как обезболивающее. В свою очередь, ибупрофен применяется для уменьшения воспаления суставов, обезболивания и облегчения симптомов простуды, добавил врач.

Среди ругих распространенных причин проблем с потенцией Гранд выделил болезни сердца, диабет, ожирение, прием антидепрессантов и лекарств от гипертонии.

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