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17:27, 15 октября 2024Бывший СССР

Появились кадры ударов по бронетанковому заводу в Николаеве

«Изнанка»: кадры ударов по бронетанковому заводу в Николаеве попали на видео

Появились кадры ударов по бронетанковому заводу в Николаеве, их публикует Telegram-канал «Изнанка».

«На кадрах объективного контроля можем наблюдать ракетный удар с применением пяти ракет по Николаевскому бронетанковому заводу», — указано в сообщении.

Отмечается, что предприятие участвует в ремонте, техническом обслуживании, переоборудовании и модернизации бронетанковой и автомобильной техники.

По информации источника Telegram-канала, ударом остановлен ремонт и выпуск техники и поражены не менее пяти цехов предприятия, шести танков и четырех бронемашин.

Ранее об ударе по заводу сообщал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, в результате удара начался пожар, над городом был виден черный дым.

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      Валентин Карант
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