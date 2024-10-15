Появились кадры ударов по бронетанковому заводу в Николаеве, их публикует Telegram-канал «Изнанка».
«На кадрах объективного контроля можем наблюдать ракетный удар с применением пяти ракет по Николаевскому бронетанковому заводу», — указано в сообщении.
Отмечается, что предприятие участвует в ремонте, техническом обслуживании, переоборудовании и модернизации бронетанковой и автомобильной техники.
По информации источника Telegram-канала, ударом остановлен ремонт и выпуск техники и поражены не менее пяти цехов предприятия, шести танков и четырех бронемашин.
Ранее об ударе по заводу сообщал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, в результате удара начался пожар, над городом был виден черный дым.