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11:45, 15 октября 2024Бывший СССР

Стало известно о пяти ударах по бронетанковому заводу в Николаеве

РИА Новости: по бронетанковому заводу в Николаеве нанесено пять ударов
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

В Николаеве по бронетанковому заводу было нанесено пять ударов. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Пять прилетов получил Бронетанковый завод на Скороходова, 1. Одно из попаданий было в емкости с ГСМ (горюче-смазочными материалами — прим. «Ленты.ру»)», — отметил представитель пророссийского подполья.

По словам Лебедева, в результате удара начался пожар, над городом был виден черный дым. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили более 30 бойцов и до десятка единиц техники.

Ранее в пророссийском подполье сообщали об ударе российских военных по колонне военной техники ВСУ в Одесской области. Она была поражена в северной части города Татарбунары Белгород-Днестровского района.

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      Екатерина Грищенко
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