Российские военные нанесли удар по колонне военной техники ВСУ в Одесской области

Лебедев: ВС РФ нанесли удар по колонне военной техники ВСУ в Одесской области

Российские военные нанесли удар по колонне военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одесской области. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Он рассказал, что удар Вооруженных сил (ВС) России по украинской военной технике был зафиксирован в городе Татарбунары Белгород-Днестровского района.

«Говорят, что можно не переживать, "могила графа Дракулы" не пострадала, а пострадала колонна военной техники, которая базировалась в северной части города», — уточнил представитель пророссийского подполья.

14 октября стало известно об ударе по району порта Одессы. Как сообщали в пророссийском подполье, в результате атаки были уничтожены иностранные офицеры и бойцы ВСУ.