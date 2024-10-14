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16:56, 14 октября 2024Бывший СССР

Подполье сообщило об ударе по иностранным офицерам в районе порта Одессы

Лебедев: иностранные офицеры и бойцы ВСУ уничтожены в районе порта Одессы

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Почти все иностранные офицеры и бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), присутствовавшие в районе порта Одессы во время удара, уничтожены. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Известно, что при разгрузке присутствовали иностранные, англоязычные офицеры и несколько офицеров ВСУ», — сказал он, уточнив, что почти никто из них не выжил.

Об ударе по району порта в Одессе стало известно ранее 14 октября. Тогда Лебедев говорил, что в результате взрыва могли быть поражены техника и личный состав ВСУ, однако подробностей не приводилось. Взрыв в Одессе прозвучал около полудня на фоне воздушной тревоги.

Ранее инструктор Ленинградского полка с позывным Бетон рассказал, что иностранные наемники, сражающиеся в рядах ВСУ, первыми оставляют позиции при приближении к ним российских штурмовиков. «Они не воюют. Они больше, так сказать, для поднятия духа там находятся», — отметил Бетон.

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      Алина Гончарова
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