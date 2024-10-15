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16:39, 15 октября 2024Россия

Появилось первое фото спасенного после 67 дней в море россиянина

Появилось фото спасенного Пичугина, который провел 67 дней в Охотском море

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Появилось первое фото спасенного Михаила Пичугина, который выжил после того, как провел 67 дней в Охотском море. Снимок россиянина опубликовал Telegram-канал «112».

Осмотревшие выжившего врачи отметили, что тот стабилен. Никаких травм у Пичугина зафиксировано не было. Специалисты рассказали, что у мужчины сильное обезвоживание и истощение.

Россиянина на время оставили в реанимационной палате, чтобы понаблюдать за его состоянием. Спасенному дали седативное, чтобы он выспался.

До этого выживший в Охотском море заявил, что его брат сошел с ума в последние дни — он потерял за время путешествия сына-подростка.

Брат Пичугина вместе с ребенком прибыли в Южно-Сахалинск из Улан-Удэ 4 августа. Там их ждал родственник. Позже на пикапе Ssang Yong они начали двигаться на север острова — в порт Москальво. Компания оставила машину, взяла запас еды на неделю и на надувной лодке катамаранного типа «Байкат 470» выдвинулась через Сахалинский залив к мысу Перовского.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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