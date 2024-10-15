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16:03, 15 октября 2024Россия

Дрейфовавший 67 дней в море россиянин привел подробности о последних днях жизни брата

Mash: выживший в Охотском море заявил, что его брат сошел с ума в последние дни

Кадр: Telegram-канал Mash

Михаил Пичугин, который на протяжении 67 дней дрейфовал в Охотском море, привел подробности о последних днях жизни своего брата, который за время нахождения на рыболовецком судне потерял сына. Комментарий выжившего россиянина опубликовал Telegram-канал Mash.

Мужчина отметил, что родственник кричал и пытался выпрыгнуть из судна. Его помешательство Пичугин связал с потерей сына.

Чудом спасшийся мужчина пояснил, что ему приходилось вытаскивать брата из воды, переодевать и согревать.

Брат Пичугина вместе с ребенком прибыли в Южно-Сахалинск из Улан-Удэ 4 августа. Там их ждал россиянин. Позже на пикапе Ssang Yong они начали двигаться на север острова — в село-порт Москальво. Компания оставила машину, взяла запас еды на неделю и на надувной лодке катамаранного типа «Байкат 470» выдвинулась через Сахалинский залив к мысу Перовского.

Через некоторое время подросток дозвонился до матери. Затем у мужчин сломался мотор в 60 километрах от берега, они пробовали догрести до него, но затем сломалось весло. Позже они потеряли якорь, из-за этого их стало отбрасывать дальше.

14 августа, после того, как путешественники не вышли на связь и не появились в Охинском районе, начались поиски. В них было задействовано четыре воздушных судна, включая три вертолета. Все это время поисковые работы не прекращались. Родственники пропавших уверяли, что лодка не могла затонуть, и отмечали, что старшие мужчины были опытными рыбаками и охотниками с навыками выживания в дикой природе.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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