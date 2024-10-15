Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:13, 15 октября 2024Экономика

Предсказано будущее рынка жилья в России

АКРА: в ближайший год цены на жилье снизятся на 5-10 %

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В ближайший год на рынке жилой недвижимости России ожидается коррекция цен на 5-10 процентов. Такое будущее предсказали эксперты рейтингового агентства АКРА, передает «РИА Новости».

Снижение цен ожидается как на первичное, так и на вторичное жилье. Согласно прогнозам, после этого стоимость недвижимости начнет расти. Увеличение цен будет продолжаться в течение 12-18 месяцев.

В агентстве отметили, что рост средств на банковских счетах населения может быть связан с формированием отложенного спроса на жилье. Коррекцию цен на «первичку» сейчас сдерживают значительная разница между льготными и рыночными ставками по ипотеке и недавнее прекращение или изменение ряда льготных программ. В то же время цены на «вторичку» поддерживает ее сравнительно низкая стоимость по отношению к новым объектам и другие факторы, не связанные с размером ставок.

Ранее эксперты рынка недвижимости спрогнозировали, что цены на новостройки в ближайшее время не вырастут.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      «Гнусные комментарии». Везшие гуманитарную помощь в зону СВО волонтеры заявили об унижениях на КПП в Крыму

      Зюганов рассказал о встрече с вернувшимся из Ашхабада Путиным

      В Кремле прокомментировали пункт о военной помощи в договоре России и КНДР

      Подполье сообщило о попадании зенитной ракетой ВСУ по рынку в Николаеве

      Раскрыты новые подробности о поисках дрейфовавшей 67 дней в море лодке с россиянами

      Власти увеличили квоту на вывоз удобрений из России

      В Кремле высказали позицию об «изоляции» России

      В НХЛ объяснили отказ российского голкипера от рекордного контракта

      В Госдуме отреагировали на отставку главы Олимпийского комитета России

      Мать бойца СВО девять месяцев не могла получить выплату за не вернувшегося из боя сына

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше