Будущую стоимость новостроек в России оценили

Аналитик Бобков: цены на первичное жилье в России не поднимут

Цены на первичное жилье в России не поднимут. Таким прогнозом с изданием Life поделился руководитель управления маркетинга и аналитики ASTERUS Денис Бобков.

Эксперт убежден, что новостройки в ближайшее время не прибавят в стоимости. Вместе с тем рассчитывать на спад цен Бобков также не советует. «Цены на новостройки повышать не будут. У девелоперов нет возможности предоставлять и какие-то массовые скидки. Расти цены не будут, но и падать им некуда», — отметил аналитик. Как он пояснил, прибыль от текущих проектов снижается, стройматериалы и рабочая сила дорожают.

В особенности такая тенденция наблюдается в сегментах комфорт- и бизнес-класса, где маржинальность и так не была высокой. «В премиум- и элитном классах необходимости снижения цен нет. Покупатели там менее чувствительные ко всем изменениям рынка по сравнению с покупателями из среднего класса», — добавил Бобков.

Ранее специалисты зафиксировали замедление спада цен на вторичное жилье в стране. Только за октябрь показатель сократился вдвое. Причем объясняется это ростом популярности ипотеки: многие заемщики опасаются дальнейшего ужесточения условий и спешат взять кредиты по действующим правилам.