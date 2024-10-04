Падение цен на квартиры в России резко замедлилось

SRG: в сентябре падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое

В сентябре 2024 года падение цен на готовые квартиры в России замедлилось вдвое по сравнению с августом. О резкой остановке отрицательной динамики на вторичном рынке жилье сообщают аналитики консалтинговой компании SRG в своем исследовании, пишет РБК.

Падение цен на квартиры в первый месяц осени зафиксировали в семи городах из 50 — в августе об отрицательной динамике говорили в 14 населенных пунктах. Максимальное снижение в 0,31 процента заметили в Ярославле — там средняя стоимость вторичного «квадрата» достигла 92,8 тысячи рублей.

Замедление снижения цен на квартиры аналитики объясняют ростом спроса на ипотеку — многие заемщики опасаются дальнейшего ужесточения условий и спешат взять кредиты по действующим правилам. «Люди спешат закрыть сделки, опасаясь, что в будущем не смогут соответствовать новым условиям, что частично стабилизирует цены», — пояснил партнер группы SRG Максим Русаков. Кроме того, после отмены массовой льготной ипотеки россияне переключили внимание с новостроек на готовое жилье.

По прогнозу специалистов, тенденция к замедлению падения цен сохранится в октябре и ноябре. При этом сильного роста цен эксперты не ожидают — их будут сдерживать высокие ставки по ипотеке и ужесточение требований к заемщикам.

Ранее эксперты предрекли снижение ценам на первичное жилье в России. Снижение стоимости «первички» последует за спросом, который резко сократился на фоне отмены массовой льготной ипотеки, приближения к исчерпанию лимитов по семейной ипотеке, а также повышения ключевой ставки.