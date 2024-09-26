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16:57, 26 сентября 2024Экономика

Ценам на жилье в России предрекли снижение

Эксперт Репченко: первичный рынок жилья в России ждет охлаждение и снижение цен

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Первичный рынок жилья в России ждет охлаждение и снижение цен. Такое будущее предрек руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко, передают «Известия».

Снижение стоимости «первички» последует за спросом, который резко сократился на фоне отмены массовой льготной ипотеки, приближение к исчерпанию лимитов по семейной ипотеке, а также повышения ключевой ставки. При этом удешевление жилья произойдет не сразу. Застройщики нарастили продажу во время ажиотажа в 2023 году, поэтому могут продержаться на низком спросе.

Однако по мере завершения текущих проектов застройщикам придется привлекать новых клиентов. Для этого они будут искать новые способы стимулирования продаж. Репченко предполагает, что девелоперы могут начать предлагать более высокие скидки к Новому году.

«Более заметным тренд на снижение цен станет в следующем году по мере завершения текущих и выхода на рынок новых проектов, а также под влиянием разработанного ЦБ Ипотечного стандарта, который должен запретить ипотечные схематозы — с их помощью застройщики сейчас стимулируют спрос», — объяснил эксперт.

Ранее эксперты рынка недвижимости заявили, что после отмены льготной ипотеки не произойдет резкого падения цен на жилье.

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      Александра Качан
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