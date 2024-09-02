Предсказано будущее рынка жилья в России

«Известия»: после отмены льготной ипотеки резкого падения цен на жилье не будет

После отмены льготной ипотеки не стоит ждать резкого падения цен на жилье. Будущее рынка недвижимости предсказали опрошенные «Известиями» эксперты.

По данным разных участников рынка, рост цен на новостройки сильно замедлился — в июле этот тип жилья подорожал в среднем на 0,4 процента после двух подряд месяцев увеличения более чем на один процент. В разных частях страны динамика отличалась: так, в Уфе «квадрат» подешевел на 2,2 процента, а в Воронеже — вырос в цене на 4,1 процента.

При этом наблюдался существенный обвал числа сделок. В целом по крупным городам он снизился на 46,6 процента. Объем выдачи ипотечных кредитов достиг 348,5 миллиарда рублей — это на 55,1 процента ниже показателя июня 2024-го и на 46,7 процента меньше, чем в июле 2023-го. Однако специалисты отмечают, что такая динамика в том числе связана с ажиотажным спросом на ипотеку перед отменой массовой льготной программы.

«Каких-то реалистичных сценариев, при которых спрос (а за ним и цены) начнет резко расти, пока не просматривается. Но и вероятность резкого снижения номинальных цен предложения с учетом специфики регулирования рынка с использованием эскроу-счетов также невелика», — пояснил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. По прогнозам эксперта, спрос сохранится на сегодняшних уровнях, а цены на жилье будут стагнировать.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще допускать значительную просрочку по ипотеке — за первую половину 2024 года объем жилищных кредитов, просрочка по которым составила более 90 дней, вырос на 16 процентов.

