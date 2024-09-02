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12:32, 2 сентября 2024Экономика

Предсказано будущее рынка жилья в России

«Известия»: после отмены льготной ипотеки резкого падения цен на жилье не будет

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

После отмены льготной ипотеки не стоит ждать резкого падения цен на жилье. Будущее рынка недвижимости предсказали опрошенные «Известиями» эксперты.

По данным разных участников рынка, рост цен на новостройки сильно замедлился — в июле этот тип жилья подорожал в среднем на 0,4 процента после двух подряд месяцев увеличения более чем на один процент. В разных частях страны динамика отличалась: так, в Уфе «квадрат» подешевел на 2,2 процента, а в Воронеже — вырос в цене на 4,1 процента.

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При этом наблюдался существенный обвал числа сделок. В целом по крупным городам он снизился на 46,6 процента. Объем выдачи ипотечных кредитов достиг 348,5 миллиарда рублей — это на 55,1 процента ниже показателя июня 2024-го и на 46,7 процента меньше, чем в июле 2023-го. Однако специалисты отмечают, что такая динамика в том числе связана с ажиотажным спросом на ипотеку перед отменой массовой льготной программы.

«Каких-то реалистичных сценариев, при которых спрос (а за ним и цены) начнет резко расти, пока не просматривается. Но и вероятность резкого снижения номинальных цен предложения с учетом специфики регулирования рынка с использованием эскроу-счетов также невелика», — пояснил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. По прогнозам эксперта, спрос сохранится на сегодняшних уровнях, а цены на жилье будут стагнировать.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще допускать значительную просрочку по ипотеке — за первую половину 2024 года объем жилищных кредитов, просрочка по которым составила более 90 дней, вырос на 16 процентов.

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      Нина Ташевская
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