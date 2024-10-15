Премиальный китайский автобренд раскрыл все новинки для России

Премиальный автобренд Hongqi значительно расширит свое присутствие в России

Премиальный китайский автобренд Hongqi расширит свое присутствие на российском рынке четырьмя новыми моделями. Об этом заявил исполнительный директор компании Hongqi Rus Иван Савельев, его слова приводит «Автостат».

В настоящее время россиянам доступны шесть моделей вышеуказанного бренда. Речь идет о флагманском седане Н9, кроссоверах Е-HS9, HS7, HS5, HS3, а также бизнес-седане Н5. Однако в дальнейшем китайская компания планирует существенно расширить ассортимент своей продукции в России, пояснил Савельев.

В обозримой перспективе Hongqi планирует вывести на авторынок РФ седан Н9 в полноприводной версии. Кроме того, в 2025 году компания намерена представить в России лифтбек H6, новое поколение кроссовера HS7, и свою главную новинку из линейки «люкс» — представительский седан L1. Последняя модель, как ожидается, поступит в РФ в первой половине следующего года, уточнил Савельев.

Ранее в России анонсировали старт продаж машин еще одного китайского бренда — компании Soueast. Реализация автомобилей этой марки начнется до конца 2024 года. На первом этапе гражданам будут доступны две модели — флагманский кроссовер S09 и кроссовер S07. В следующем году концерн планирует начать в РФ продажи кроссовера S06. При этом ориентировочную стоимость новинок в компании раскрывать не стали. В дальнейшем, заверили в Soueast, ассортимент продукции бренда в России будет расширяться.