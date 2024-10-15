Премьер Грузии оскорбился сравнением с Молдавией

Кобахидзе: сравнение Грузии с Молдавией является оскорбительным

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал оскорблением сравнение страны с Молдавией. Об этом пишет «Sputnik Грузия» в своем Telegram-канале.

«Что касается сравнения Грузии с Молдовой, это абсолютно оскорбительно (...) У нас более сильные государственные институты. Хочу напомнить, что в Молдове запретили партии и СМИ, не существует политического и медиа плюрализма», — заявил премьер Грузии.

Так Кобахидзе высказался о заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, где он похвалил правительство Молдавии за «стойкость в условиях беспрецедентных вызовов». В то же время правящей партии Грузии он указал на уход от Европейского пути к авторитаризму.