Премьер Израиля согласовал способ и время атаки по Ирану

Премьер-министр Израиля Бельямин Нетаньяху и глава Минобороны страны Йоав Галант согласовали «способ и время атаки» по Ирану. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания Kan.
Уточняется, что для проведения операции также требуется окончательное одобрение израильского кабинета министров.
«В ходе консультаций по вопросам безопасности премьер-министра Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и других министров были достигнуты полные договоренности относительно курса действий против Ирана... сроков и силы ответа», — говорится в материале.
Ранее Нетаньяху заявил администрации президента США Джо Байдена о готовности нанести удар по военным объектам Ирана, а не по нефтяным или ядерным.