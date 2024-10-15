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10:56, 15 октября 2024Мир

Премьер Израиля согласовал способ и время атаки по Ирану

Нетаньяху согласовал с главой Минобороны Галантом способ и время атаки по Ирану

Фото: Mike Segar / Reuters

Премьер-министр Израиля Бельямин Нетаньяху и глава Минобороны страны Йоав Галант согласовали «способ и время атаки» по Ирану. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания Kan.

Уточняется, что для проведения операции также требуется окончательное одобрение израильского кабинета министров.

«В ходе консультаций по вопросам безопасности премьер-министра Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и других министров были достигнуты полные договоренности относительно курса действий против Ирана... сроков и силы ответа», — говорится в материале.

Ранее Нетаньяху заявил администрации президента США Джо Байдена о готовности нанести удар по военным объектам Ирана, а не по нефтяным или ядерным.

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      Виктория Кондратьева
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