Нетаньяху сообщил США о готовности ударить по военным объектам Ирана

WP: Нетаньяху готов ударить по военным объектам Ирана вместо ядерных

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил администрации президента США Джо Байдена о готовности нанести удар по военным объектам Ирана, а не по нефтяным или ядерным. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.

9 октября Джо Байден и Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, который продлился полчаса.

До этого портал Axios сообщил, что администрация Байдена теряет доверие к израильскому правительству из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. При этом Вашингтон не против того, чтобы Израиль отреагировал на ракетные удары со стороны Ирана, но хочет, чтобы ответ был сдержанным.