Продюсер назвал возможный гонорар Джареда Лето за концерт в России

Продюсер Дзюник: Джаред Лето мог бы выступить в России за 5 миллионов долларов

Актера и певец Джаред Лето и группа 30 Seconds to Mars могут приехать в Россию и выступить перед российской аудиторией. Об этом продюсер Леонид Дзюник порассуждал в интервью aif.ru.

Дзюник прокомментировал слова Лето на концерте в Белграде, когда тот заявил, что рад чувствовать «русскую энергию» и когда-нибудь обязательно приедет с новыми выступлениями в Москву и Санкт-Петербург. По словам собеседника издания, музыкант может выполнить это обещание, так как на него не влияет политическая конъюнктура.

«Джаред Лето не подвластен какому-либо давлению. Как он считает правильным, так и поступает. Если в России найдется организатор, я думаю, этот артист согласится. Гонорар может составить от 3 до 5 миллионов долларов», — заявил продюсер.

Ранее стало известно, что писатель Платон Беседин предрек Джареду Лето отмену на Западе из-за его заявлений.