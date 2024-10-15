Производство готового проката в России рухнуло

«Ъ»: в сентябре производство готового проката в России упало на 18,1 процента

В России продолжается охлаждение спроса на рынке металлоконструкций, что сказывается и на ограничении выпуска. В частности, по итогам первых девяти месяцев года, выпуск готового проката сократился на 5,3 процента, до 46,7 миллиона тонн, а в сентябре отдельно рухнул на 18,1 процента. Об этом со ссылкой на данные «Корпорации Чермет» пишет «Коммерсантъ».

По оценке Evraz Steel, коэффициент здоровья отрасли (рассчитывается на основании металлоемкости промышленных и инфраструктурных объектов в России и ближнем зарубежье), в третьем квартале вырос на 2,4 процентного пункта, но только за счет первых двух месяцев, а в сентябре он снизился с 86 процентов до 85,8 процента.

В компании связали ситуацию с ростом ключевой ставки Центробанка, из-за которой малые и средние инвестиционные проекты в коммерческой и промышленной сфере поставлены на паузу. Информацию изданию подтвердил и источник в другой крупной металлургической компании. По его словам, клиенты останавливают развитие из-за дорогих кредитов.

Руководитель дирекции по продажам проектных решений «Евраза» Дмитрий Пухнаревич добавил, что на охлаждение рынка намекают и растущие запасы стальной балки на складах, хотя раньше ее могли отгружать непосредственно из цехов.

Накануне, 14 октября, зампред Банка России Алексей Заботкин не исключил, что до конца месяца ключевая ставка снова вырастет. К этому регулятор подталкивает сохранение высокого уровня инфляции.