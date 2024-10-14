Спрогнозировано очередное повышение ключевой ставки

ЦБ: в октябре ключевая ставка может быть снова повышена

Не исключено, что в октябре величина ключевой ставки может снова измениться. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, есть вероятность, что на ближайшем заседании совета директоров регулятора ключевая ставка будет вновь повышена.

Тем временем опрос показал, что, по мнению россиян, уменьшить инфляцию до четырех процентов можно только в том случае, если Банк России понизит «ключ» меньше чем до пяти процентов.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что 25 октября ключевая ставка вырастет с 19 до 20 процентов годовых.

По мнению Заботкина, регулятор должен был начать повышать ключевую ставку намного раньше.