Россияне назвали приемлемый уровень ключевой ставки

Bankiros: для комфортного уровня инфляции ключевую ставку нужно снизить до 5 %

Для замедления инфляции до комфортного уровня в четыре процента и ниже Центробанку необходимо снизить ключевую ставку до уровня менее пяти процентов. Приемлемые показатели денежно-кредитной политики (ДКП) россияне назвали в ходе опроса Bankiros.ru.

Несмотря на то, что каждый пятый гражданин не видит прямой связи между ключевой ставкой и инфляцией (19 процентов полагают, что жесткость ДКП не влияет на скорость роста цен), большинство опрошенных полагает, что для достижения таргета по замедлению инфляции Центробанку стоит снизить показатель.

Большинство граждан (22 процента) считают, что для комфортного уровня инфляции ключевая ставка должна быть меньше пяти процентов. Каждый седьмой (14 процентов) считает, что нужно поднять ключевую ставку выше 50 процентов. Еще десять процентов полагают, что для замедления инфляции достаточно показателя на уровне пяти-семи процентов. Столько же считают, что регулятору стоит ужесточить ДКП до 22-50 процентов.

Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что начать ужесточать денежно-кредитную политику в РФ нужно было раньше. Он также заявил, что в ЦБ допускают возможность очередного повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков также допустил, что совет директоров Банка России уже 25 октября повысит ключевую ставку с нынешних 19 до 20 процентов годовых. По его мнению регулятор «будет все делать», в том числе будет повышать ключевую ставку до тех пределов, пока он не добьется своей цели.