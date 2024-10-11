Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:56, 11 октября 2024Экономика

Россияне назвали приемлемый уровень ключевой ставки

Bankiros: для комфортного уровня инфляции ключевую ставку нужно снизить до 5 %

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Для замедления инфляции до комфортного уровня в четыре процента и ниже Центробанку необходимо снизить ключевую ставку до уровня менее пяти процентов. Приемлемые показатели денежно-кредитной политики (ДКП) россияне назвали в ходе опроса Bankiros.ru.

Несмотря на то, что каждый пятый гражданин не видит прямой связи между ключевой ставкой и инфляцией (19 процентов полагают, что жесткость ДКП не влияет на скорость роста цен), большинство опрошенных полагает, что для достижения таргета по замедлению инфляции Центробанку стоит снизить показатель.

Большинство граждан (22 процента) считают, что для комфортного уровня инфляции ключевая ставка должна быть меньше пяти процентов. Каждый седьмой (14 процентов) считает, что нужно поднять ключевую ставку выше 50 процентов. Еще десять процентов полагают, что для замедления инфляции достаточно показателя на уровне пяти-семи процентов. Столько же считают, что регулятору стоит ужесточить ДКП до 22-50 процентов.

Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что начать ужесточать денежно-кредитную политику в РФ нужно было раньше. Он также заявил, что в ЦБ допускают возможность очередного повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков также допустил, что совет директоров Банка России уже 25 октября повысит ключевую ставку с нынешних 19 до 20 процентов годовых. По его мнению регулятор «будет все делать», в том числе будет повышать ключевую ставку до тех пределов, пока он не добьется своей цели.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ обстреляли из HIMARS объект Управделами президента России

      Спасенная мальчиком собака спустя год вытащила его из-под завалов

      Опасность украинских дронов PD-2 объяснили

      Россиянам напомнили о компенсации за холодные батареи

      ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Харьковской области

      МИД России выразил протест посольству Японии из-за учений у границ России

      В России прокомментировали идею отказаться от термина «новые регионы»

      Названы опасные для новичков упражнения в фитнес-зале

      В Анапе строят грандиозный отельный комплекс в средиземноморском стиле. Как можно заработать на нем?

      Реклама

      Россиянин получил девять лет колонии за нападение с канцелярским ножом в электричке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше