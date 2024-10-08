В Госдуме допустили повышение ключевой ставки в октябре

В Госдуме допустили повышение ключевой ставки ЦБ в октябре до 20 % годовых

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что совет директоров Банка России уже 25 октября повысит ключевую ставку с нынешних 19 до 20 процентов годовых. Об этом сообщает РИА Новости.

«Центральный банк будет все делать для того, чтобы инфляция была у нас четыре процента. И для этого в том числе будет повышать ключевую ставку до тех пределов, пока он не добьется своей цели», — прокомментировал депутат.

Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин высказался о том, что ужесточать денежно-кредитную политику в РФ следовало начать раньше. Он также подтвердил, что в ЦБ допускают возможность очередного повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

На ее октябрьское повышение до 20 процентов ориентируются и аналитики «Промсвязьбанка», отмечающие, что рост цен на 0,19 процента в конце сентября против 0,06 процента неделей ранее и годовой уровень инфляции в 8,6 процента не дают оснований для смягчения риторики регулятора.