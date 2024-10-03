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16:20, 3 октября 2024Экономика

Вероятность повышения ключевой ставки ЦБ до 20 процентов объяснили

Аналитик ПСБ: ориентируемся на повышение ключевой ставки до 20 % в октябре

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globalllokpress.com

На фоне актуальных данных об инфляции в России речь пока не идет о завершении цикла подъема ключевой ставки Центробанка, а в октябре вероятно ее повышение. Об этом заявил аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов, мнение которого цитирует «Интерфакс».

По словам специалиста, рост цен на 0,19 процента в конце сентября против 0,06 процента неделей ранее и годовой уровень инфляции в 8,6 процента не дают оснований для смягчения риторики регулятора. «Пока мы ориентируемся на повышение до 20 процентов годовых в октябре», — объяснил он.

Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин высказался о том, что ужесточать денежно-кредитную политику в РФ следовало начать раньше. Он также подтвердил, что в ЦБ допускают возможность очередного повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

«ВТБ Мои инвестиции» тем временем ожидают, что ключевая ставка на конец 2024 года составит 21 процент. Говоря об уровнях следующего года, главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец указывала на потенциал снижения ставки до 13,5 процента в среднем по году и 11 процентов на конец 2025-го.

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