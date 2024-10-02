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12:51, 2 октября 2024Экономика

Банк России допустил еще одно повышение ключевой ставки

Зампред ЦБ Заботкин: денежно-кредитную политику надо было ужесточать раньше

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Банку России следовало ужесточать денежно-кредитную политику (ДКП) раньше. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. Его цитирует «Интерфакс».

По его словам, совет директоров ЦБ допускает возможность очередного повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Заботкин убежден, что инфляция, до сих пор превышающая четыре процента, свидетельствует о том, что Банку России надо было проявить больше решительности и ужесточить ДКП раньше и быстрее.

Кроме того, он призвал не забывать, что соответствующие решения сказываются на экономике и инфляции с лагом в 3-6 кварталов.

Есть прогнозы, что к концу 2024 года ключевая ставка ЦБ дойдет до 21 процента. Из-за сохраняющегося в российской экономике инфляционного давления, жесткость монетарной политики окажется рекордной.

Руководитель департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов также допустил, что ключевая ставка может превысить 20 процентов, достигнув таким образом нового исторического максимума. Более того, из-за непредвиденных обстоятельств ДКП может ужесточиться куда серьезнее, чем предполагалось ранее.

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