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19:47, 24 сентября 2024Экономика

В России оценили потенциал снижения ключевой ставки

Экономист Донец: ключевая ставка Банка России снизится к концу 2025 года до 11 %

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Озвученные правительством РФ первые данные по проекту бюджета на 2025 год скорректировали прогноз по ключевой ставке Банка России, сократив потенциал снижения на 100-150 базисных пунктов, считает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец. Ее прогноз опубликовали в Telegram-канале компании.

Говоря о планирующихся бюджетных расходах в 41,5 триллиона рублей, эксперт назвала инфляционно нейтральным уровень около 40 триллионов, отметив, что текущий вариант добавит 0,5 процента в оценку роста ВВП и 0,7-0,8 процента в прогноз инфляции по итогам года.

«Все еще остается приличный запас для смягчения в следующем году — до 13,5 процента в среднем по году и 11 процентов на конец 2025 года», — оценила Донец. По словам экономиста, анонсированный проект бюджета не станет сюрпризом для Центробанка и, вероятно, не окажет дополнительного влияния на решение по ставке в октябре.

Согласно результатам недавнего макроэкономического опроса ЦБ, проведенного до последнего на данный момент повышения ключевой ставки, средний ее уровень в сентябре-декабре составит 19 процентов, а в 2025-м достигнет 16,1 процента. В ЦБ допускают и рост ключевой ставки в следующем году до 20-22 процентов. Это предполагает рисковый сценарий развития экономики страны в 2025-2027 годах, который может быть реализован в случае мирового финансового кризиса.

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      Дмитрий Воронин
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