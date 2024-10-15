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10:12, 15 октября 2024Бывший СССР

Пушилин пообещал восстановить Угледар после разминирования

Глава ДНР Пушилин пообещал восстановить Угледар после разминирования

Фото: denis-pushilin.ru / Globallookpress.com

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин пообещал восстановить Угледар после разминирования, но пока это сделать невозможно из-за обстрелов города Вооруженными силами Украины (ВСУ). Его слова передает ТАСС.

«Восстанавливать [Угледар] будем — это однозначно. Что касается детализированного плана — пока преждевременно, потому что первое, что нам необходимо, — это завершить разминирование, второе — нужно обезопасить [город]», — заявил глава региона.

Пушилин добавил, что украинские атаки не только мешают планам по разминированию города, но и вредят эвакуации мирного населения из Угледара.

Ранее Пушилин заявил, российские военные контролируют большую часть Торецка. Он отметил, что в городе остаются мирные жители, которые не захотели покидать город и ждут, что в нем наладится мирная жизнь.

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      Глеб Палехов
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