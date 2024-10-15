В ДНР сообщили о контроле российских военных над большей частью Дзержинска

Пушилин: российские военные контролируют более двух третей территории Дзержинска

Российские военные контролируют более двух третей территории Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР) и продолжают продвигаться вперед. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире канала «Соловьев Live», трансляция которого доступна на RuTube.

«Наши военнослужащие шаг за шагом продвигаются по населенному пункту, уже больше двух третей населенного пункта точно освобождено — может быть даже за эту ночь еще больше. Ребята героическими усилиями выбивают противника из многоэтажек, продвигаются», — сказал он.

Глава ДНР также сообщил, что в городе остаются мирные жители, многие из которых не захотели покидать город и ждут, когда в нем наладится мирная жизнь.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что переход Торецка под контроль России поможет укрепить защиту Донецка и осложнит положение Вооруженных сил Украины. По его словам, с оперативной точки зрения, это позволит отодвинуть фронт все дальше от столицы региона.