Путин обсудил с главой «Росатома» выполнение гособоронзаказа

Путин и глава «Росатома» Лихачев обсудили выполнение гособоронзаказа

Президент России Владимир Путин провел встречу с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. На ней глава государства заслушал доклад по выполнению гособоронзаказа. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Лихачев отметил, что госкорпорация наращивает вклад в экономику страны. «Наш атомный заказ уже сформированный, в том числе и законтрактованный по многим позициям на ближайшие 10 лет, — 52 триллиона рублей, из них большая часть за контуром госкорпорации», — сообщил он, предположив, что в ходе реализации цифра будет увеличена до 100 триллионов рублей.

По словам главы «Росатома», госкорпорация является одним из основных налогоплательщиков России, и по суммарному вкладу в социальное страхование и налоги находится на третьей позиции среди промышленных компаний страны.

Лихачев также рассказал о трех задачах, решаемых ядерным оружейным комплексом: обеспечение ядерного паритета, разработка нового оружия на новых физических принципах и развитие неядерных вооружений, в том числе для нужд специальной военной операции (СВО).