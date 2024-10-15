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15:31, 15 октября 2024Экономика

Путин обсудил с главой «Росатома» выполнение гособоронзаказа

Путин и глава «Росатома» Лихачев обсудили выполнение гособоронзаказа

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел встречу с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. На ней глава государства заслушал доклад по выполнению гособоронзаказа. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Лихачев отметил, что госкорпорация наращивает вклад в экономику страны. «Наш атомный заказ уже сформированный, в том числе и законтрактованный по многим позициям на ближайшие 10 лет, — 52 триллиона рублей, из них большая часть за контуром госкорпорации», — сообщил он, предположив, что в ходе реализации цифра будет увеличена до 100 триллионов рублей.

По словам главы «Росатома», госкорпорация является одним из основных налогоплательщиков России, и по суммарному вкладу в социальное страхование и налоги находится на третьей позиции среди промышленных компаний страны.

Лихачев также рассказал о трех задачах, решаемых ядерным оружейным комплексом: обеспечение ядерного паритета, разработка нового оружия на новых физических принципах и развитие неядерных вооружений, в том числе для нужд специальной военной операции (СВО).

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