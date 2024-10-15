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23:13, 15 октября 2024Бывший СССР

На Украине признали нехватку систем ПВО и снарядов

Глава ДТЭК Тимченко: Киев всегда будет испытывать нехватку систем ПВО и снарядов

Фото: Globallookpress.com

Киев всегда будет испытывать нехватку систем противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасов для отражения «интенсивных» российских атак на украинские энергообъекты. Об этом заявил гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко, пишет The Times.

«Если русские запустят 100 или 150 ракет и беспилотников одновременно, то ни одна система не справится с такой интенсивной атакой», — признал глава энергохолдинга бессилие Украины.

Издание отметило, что после многочисленных ударов в 2024 году украинские энергообъекты потеряли более половины своих мощностей. Журналисты добавили, что страна столкнется с постоянными отключениями электроэнергии по мере снижения температуры.

Ранее глава офиса президента страны Андрей Ермак заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают дефицит средств ПВО.

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      Марина Совина
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