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01:15, 15 октября 2024Бывший СССР

В офисе Зеленского заявили о дефиците средств ПВО

Ермак: ВСУ испытывают дефицит средств противовоздушной обороны

Фото: KUBANOV PAVLO UKR / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают дефицит средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак в эфире национального телемарафона, пишет РИА Новости.

При этом он добавил, что Киев не прекращает просить и требовать новые поставки оружия у Запада.

«Сегодня каждая единица средств ПВО все же защищает небо. Повторюсь, этого недостаточно, и сегодня мы (власти) не останавливаемся, чтобы говорить с партнерами, просить и требовать новых поставок, потому что этого не хватает», — уточнил Ермак.

В связи с этим в Киеве не могут сказать, что сегодня украинское небо полностью защищено, посетовал глава офиса президента Украины.

2 октября в Минобороны Украины рассказали, что Киев нарастит свое производство дронов и баллистических ракет. Украинская сторона также планирует увеличить финансирование в 2025 году.

В конце сентября Андрей Ермак потребовал от Запада ускорить поставки вооружения. Он сообщил, что стране удалось увеличить производство оружия в шесть раз. Однако Украине не хватает ресурсов и технологий для изготовления всего необходимого, отметил Ермак.

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      Марина Совина
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