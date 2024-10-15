Пытавшийся вывезти из России зубы кашалота китаец предстанет перед судом

Гражданин Китая предстанет перед судом по делу о контрабанде зубов кашалота. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Камилла Бижанова.
По данным следствия, 30 августа и 26 сентября обвиняемый осуществил контрабанду четырех с половиной килограммов зубов морского млекопитающего на сумму свыше 200 тысяч рублей.
Зубы и их фрагменты были изъяты сотрудниками таможни. Задержанный признал вину.
11 апреля в Приморском крае таможенники задержали 54-летнего россиянина, который в составе туристической группы пытался вывезти из страны в Китай зубы кашалота.
Зубы кашалота ценятся в Китае, как бивни мамонта или клыки моржа. С 2018 года ввоз их в Китай и торговля запрещены.