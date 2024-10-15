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08:40, 15 октября 2024Экономика

Центробанк задумал перевести покупателей на персональные QR-коды

РБК: Банк России хочет изучить вопрос создания персонального QR-кода покупателя

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Банк России хочет изучить вопрос создания персональных QR-кодов покупателей, чтобы упростить нынешнюю схему оплаты товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом со ссылкой на проект «Основных направлений развития национальной платежной системы (НПС) на период до 2027 года» сообщает РБК.

Сейчас в СБП генерацией QR-кода занимается продавец, а покупатель должен его считать на экране терминала магазина. Как полагают опрошенные изданием эксперты, для QR-кода покупателя процесс будет обратным, его с экрана смартфона сканировать будет уже продавец.

Управляющий партнер Fintech Partners Александр Калякин предложил аналогию с виртуальной картой, которую в магазине генерирует сам клиент в мобильном приложении. При этом покупатель указывает с какого счета и из какого банка будет проведен платеж, а согласия на доступ продавца к банковскому счету не потребуется.

Партнер консалтинговой компании Futureproof Екатерина Семерикова отметила, что предъявление QR-кода клиентом потребует меньше времени, чем сканирование магазинного, что сделает оплату через СБП удобнее.

При этом эксперты сходятся во мнении, что риски для сохранности денежных средств при таком способе минимальны. Ведь даже если сам QR-код удастся скопировать или подделать, то его надо будет одобрить в приложении, то есть иметь доступ к смартфону.

Ранее Центробанк сообщил, что с 1 ноября 2024 года российским банкам запретят брать комиссию за переводы через СБП в пользу государства — например, налогов или штрафов.

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      Платон Щукин
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