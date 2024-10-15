Раскрыты новые подробности о поисках дрейфовавшей 67 дней в море лодке с россиянами

Mash: дрейфовавшего в Охотском море россиянина нашли благодаря семье

Россиянина Михаила Пичугина, два месяца дрейфовавшего на лодке в Охотском море, нашли благодаря семье. Новые подробности о поисках путешественника раскрыл Telegram-канал Mash.

По данным источника, МЧС дважды официально прекращало поиски пропавших в августе братьев и подростка. В третий раз работы завершили неофициально, но операцию продолжили волонтеры.

Родственники мужчин до последнего требовали продолжать поиски. Бывшая жена Михаила Пичугина Екатерина неоднократно обращалась в прокуратуру. Она настаивала: специалисты не нашли ни лодку, ни вещи пропавших, а значит, они еще могут быть живы.

Мать 15-летнего школьника также ходила в прокуратуру Приморского края и Красноярска и сама искала пропавших вместе с братом. На скопленные деньги семья наняла специалистов и прошла на судне вдоль берега Сахалина и Хабаровского края.

В августе братья Сергей и Михаил Пичугины и 15-летний сын Сергея пропали без вести по пути с Шантарских островов на Сахалин. Спустя 67 дней их лодку нашли рыбаки, выжить удалось только одному мужчине. За это время он похудел на 50 килограммов.

