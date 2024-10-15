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13:24, 15 октября 2024Культура

Раскрыты новые подробности о состоянии Брюса Уиллиса

Актриса Деми Мур рассказала о состоянии здоровья Брюса Уиллиса

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Стало известно о состоянии американского актера Брюса Уиллиса, у которого диагностировали лобно-височную деменцию. Деталями поделилась его бывшая жена, американская актриса Деми Мур, ее цитирует People.

Мур рассказала, что несколько дней назад была в гостях у Уиллиса с их годовалой внучкой Луэттой. Артистка охарактеризовала состояние экс-супруга как стабильное.

Ранее поклонники культового актера выразили опасения за его здоровье из-за новых снимков, которые сделали папарацци. Пользователей напугал внешний вид звезды «Крепкого орешка».

В феврале 2023 года у Брюса Уиллиса выявили лобно-височную деменцию, которая приводит к постепенной потере когнитивных способностей.

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      Варвара Кошечкина
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