Раскрыты подробности о попавшей под мощный камнепад на Алтае 18-летней россиянке

Не выжившая в результате камнепада на Алтае россиянка окончила школу в 2024 году

Россиянка, не выжившая в результате мощного камнепада на Алтае, не состояла в туристическом клубе Новосибирского государственного университета (НГУ), который организовал поход. Подробности о девушке раскрыл Telegram-канал Shot.

По данным источника, 18-летняя Маргарита Ш. из Бердска училась в другом вузе и случайно узнала о готовящемся походе.

Отмечается, что девушка окончила школу в Бердске в 2024 году. Ее наградили медалью «За особые успехи в учебе». Более того, россиянка участвовала в областных соревнованиях по спортивному туризму.

Ранее сообщалось, что 14 октября группа из 12 туристов попала под мощный камнепад в районе устья реки Кысхыштубек Улаганского района Алтая. По данным МЧС, 18-летнюю девушку из Бердска спасти не удалось, еще двое человек получили травмы.