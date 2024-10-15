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12:05, 15 октября 2024Путешествия

Раскрыты подробности о попавшей под мощный камнепад на Алтае 18-летней россиянке

Не выжившая в результате камнепада на Алтае россиянка окончила школу в 2024 году

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Россиянка, не выжившая в результате мощного камнепада на Алтае, не состояла в туристическом клубе Новосибирского государственного университета (НГУ), который организовал поход. Подробности о девушке раскрыл Telegram-канал Shot.

По данным источника, 18-летняя Маргарита Ш. из Бердска училась в другом вузе и случайно узнала о готовящемся походе.

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Отмечается, что девушка окончила школу в Бердске в 2024 году. Ее наградили медалью «За особые успехи в учебе». Более того, россиянка участвовала в областных соревнованиях по спортивному туризму.

Ранее сообщалось, что 14 октября группа из 12 туристов попала под мощный камнепад в районе устья реки Кысхыштубек Улаганского района Алтая. По данным МЧС, 18-летнюю девушку из Бердска спасти не удалось, еще двое человек получили травмы.

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      Фариза Бацазова
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