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21:53, 15 октября 2024Экономика

Раскрыты сроки принятия решения о внесении России в черный список ФАТФ

Politico: ФАТФ примет решение о внесении России в черный список 22 октября

Фото: Charles Platiau / Reuters

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF — Financial Action Task Force) примет решение по вопросу о внесении России в черный список организации на следующей неделе. Об этом написало издание Politico со ссылкой на соответствующий документ в распоряжении.

В материалах отмечается, что заседание внутреннего органа ФАТФ, который рассматривает кандидатуры на внесение в список и предоставляет необходимые подтверждения, состоится 22 октября.

Ранее Росфинмониторинг назвал последствия решения о статусе России в ФАТФ. В ведомстве заверили, что эта мера не повлечет никаких ограничений.

24 февраля 2023 года ФАТФ приостановила членство России. Решение приурочили к первой годовщине с начала российской спецоперации на Украине. Однако за Россией сохранилась ответственность за внедрение стандартов ФАТФ и выполнение финансовых обязательств.

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      Марина Совина
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