Росфинмониторинг назвал последствия решения о статусе России в ФАТФ

Росфинмониторинг: приостановка членства России в ФАТФ не повлечет никаких ограничений

Приостановка членства Москвы в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF — Financial Action Task Force) не повлечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом. Об этом сообщила пресс-служба Росфинмониторинга.

«Российская антиотмывочная система продолжает эффективно функционировать. Росфинмониторинг наращивает международное сотрудничество с заинтересованными странами», — указало ведомство.

24 февраля стало известно, что ФАТФ приостановила членство России. Решение приурочено к первой годовщине с начала российской спецоперации на Украине. Вместе с тем уточняется, что за Россией все равно сохраняется ответственность за внедрение стандартов ФАТФ и выполнение финансовых обязательств.