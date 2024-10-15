Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:42, 15 октября 2024Россия

В России отреагировали на слова генсека НАТО о победе Украины

Сенатор Джабаров: Россия рекомендует НАТО не вмешиваться в конфликт с Украиной

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Россия рекомендует НАТО не вмешиваться в конфликт с Украиной, сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на слова нового генсека НАТО Марка Рютте.

Ранее иностранный политик заявил, что НАТО не запугать угрозами со стороны России и альянс продолжит делать все необходимое, чтобы убедиться, что президент России Владимир Путин не добьется своих целей и Украина победит.

Во-первых, этой организации Россия совершенно не угрожает. Это НАТО нам постоянно угрожает. Новыми поставками, стратегическим поражением России угрожает. «Поставят Россию на свое место», «Привлекут всех к ответственности» — НАТО угрожает. Мы НАТО не угрожаем, мы просто рекомендуем НАТО не вмешиваться в наш конфликт с Украиной

Владимир Джабаровсенатор

По мнению сенатора, Рютте повторяет ошибки своего предшественника Йенса Столтенберга.

«Тот тоже мнил из себя какую-то важную политическую фигуру, хотя должность генсека НАТО — чисто техническая должность. Его задачи — координировать встречи, совещания, саммиты НАТО проводить, но не делать такие политические заявления. Поэтому я думаю, что мы даже реагировать не будем. НАТО — враждебная нам организация. Мы это давно поняли, собственно, с момента создания это мы знали, и она была создана для того, чтобы угрожать Советскому Союзу, а теперь России», — поделился Джабаров.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что если Украина в сегодняшних условиях будет принята в НАТО, то альянс станет прямым участником конфликта, что создаст угрозу мировой войны.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Борис Джонсон раскрыл данное Путину обещание

      Брат бывшего мэра российского города открыл стрельбу по полицейским

      Мосбиржа запустит торги платиной и палладием

      Россияне охладели к секонд-хенду

      На Украине сообщили об уничтожении почти 90 процентов энергогенерации страны

      Пытавшийся вывезти из России зубы кашалота китаец предстанет перед судом

      Квартира в российском городе загорелась из-за пола с подогревом

      Производитель зефира «Жизель» подаст в суд из-за информации об отравлениях

      Мостового выписали из больницы после операции

      Власти показали фото разбросанных в российском регионе украинских мин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше