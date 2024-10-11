В России заявили об угрозе третьей мировой войны

Депутат Чепа: принятие Украины в НАТО создаст угрозу мировой войны

Если Украина в сегодняшних условиях будет принята в НАТО, то альянс станет прямым участником конфликта, что создаст угрозу мировой войны, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Есть определенные положения о странах НАТО. Если Украина будет принята в НАТО в сегодняшних условиях, значит, действительно НАТО будет прямым уже юридическим участником этого конфликта, чего они сегодня опасаются. Это естественно приведет к дальнейшей эскалации конфликта и огромной угрозе мировой войны», — сказал депутат.

Ранее о том, что принятие Украины в альянс в текущих обстоятельствах будет означать начало третьей мировой войны, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

До этого новый генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте не ответил прямо на вопрос о вступлении Украины в НАТО без части территории, контроль над которой Запад признает за Киевом. По словам генсека, на саммите, который состоялся в Вашингтоне в июле, члены альянса приняли решение, что путь в НАТО для Украины необратим.

