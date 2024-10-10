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12:47, 10 октября 2024Мир

В Венгрии предупредили об угрозе третьей мировой войны из-за Украины в НАТО

Сийярто: если Украина будет принято в НАТО, это будет грозить мировой войной

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Если Украина будет принято в НАТО в текущих условиях, это будет грозить началом третьей мировой войны. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает агентство Reuters.

«Украина находится в состоянии конфликта с Россией. И из-за традиционной линии НАТО, если Украина будет принята в альянс в текущих обстоятельствах, это будет означать начало третьей мировой войны. А мы всегда выступали против прямой конфронтации между Россией и НАТО», — рассказал министр.

Сийярто добавил, что Венгрия будет и дальше следовать отдельной, мирной линии на завершение конфликта вопреки давлению со стороны стран Запада.

Ранее Сийярто заявил, что сегодня возможности для вступления Украины в НАТО нет. Он обратил внимание на несправедливое отношение участников НАТО к украинцам, так как они в открытую заявляют о возможном членстве Украины в альянсе, но за закрытыми дверями подавляющее большинство глав МИД блока занимают ту же позицию, что и Венгрия.

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      Дарья Устьянцева
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