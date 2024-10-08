Глава МИД Венгрии заявил о невозможности вступления Украины в НАТО

Глава МИД Венгрии Сийярто: возможности для вступления Украины в НАТО нет

Возможности для вступления Украины в НАТО нет. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто, передает РИА Новости.

По словам главы МИД, такую позицию разделяют большинство членов альянса. Он отметил, что вступление в блок страны, находящейся в состоянии конфликта, спровоцирует третью мировую войну, поэтому никто не желает создавать настолько опасную ситуацию.

Сийярто обратил внимание на несправедливое отношение участников НАТО к украинцам, так как они в открытую заявляют о возможном членстве Украины в альянсе, но за закрытыми дверями подавляющее большинство глав МИД блока занимают ту же позицию, что и Венгрия.

Ранее новый генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте не ответил прямо на вопрос о вступлении Украины в НАТО без части территории, контроль над которой Запад признает за Киевом. По словам генсека, на саммите, который состоялся в Вашингтоне в июле, члены альянса приняли решение, что путь в НАТО для Украины необратим.