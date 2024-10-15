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03:08, 15 октября 2024Россия

Рекордное число россиян признали банкротами без суда

РБК: россияне за 3-й квартал 2024-го становились банкротами чаще, чем за 2023-й

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В третьем квартале этого года 12,6 тысячи должников объявили банкротами во внесудебном порядке, это на 3,3 тысячи больше, чем за весь 2023 год. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику «Федресурса».

С начала 2023 года статус финансово несостоятельных получили 23,3 тысячи человек, а за все время существования внесудебного банкротства в России — 41,7 тысячи, подчеркнуло издание.

Уточняется, что больше половины российских должников из тех, кто банкротился через многофункциональные центры (МФЦ), были признаны финансово несостоятельными в текущем году.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что в начале 2024 года число банкротов среди россиян стало заметно больше. Так, по итогам января-марта количество несостоятельных граждан в стране, признавших себя неплатежеспособными в судебном порядке, выросло на 18,2 процента год к году и достигло отметки в 89,8 тысячи человек. В целом с октября 2015-го банкротами в судебном порядке признали себя 1,19 миллиона россиян.

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      Юлия Мискевич
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